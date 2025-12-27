Haberler

Muş-Kulp karayolu tır ve çekici trafiğine kapatıldı

Muş-Kulp karayolu tır ve çekici trafiğine kapatıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muş-Kulp karayolunun bazı kesimleri, kar ve tipi nedeniyle tır ve çekici tipindeki araç trafiğine kapatıldı. Muş Valiliği, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Muş-Kulp karayolunun belirli bir kesimi, kar ve tipi nedeniyle tır ve çekici tipi araç trafiğine kapatıldı.

Muş-Kulp karayolunda etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle, ulaşımda aksamalar yaşanmaması amacıyla trafik tedbiri alındı. Muş Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 49 ile 75 kilometreleri arasındaki kesimi, kar ve tipi nedeniyle 12.00 itibarıyla tır ve çekici tipi taşıt trafiğine kapatıldı. Söz konusu güzergahta olumsuz hava şartlarının sürmesi nedeniyle sürücülerin dikkatli olmaları, zorunlu olmadıkça bu güzergahı kullanmamaları istendi. Yolun yeniden ulaşıma açılması için ekiplerin karla mücadele ve yol açma çalışmalarını sürdürdüğü, hava ve yol şartlarının normale dönmesinin ardından tır ve çekici trafiğine tekrar izin verileceği bildirildi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
81 ilde aynı anda düğmeye basıldı! İki reyon özellikle mercek altında

81 ilde aynı anda düğmeye basıldı! İki reyon özellikle mercek altında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dikkat çeken ziyaret! Özel Harekat Başkanı sınır ötesinde

Operasyon hazırlığı mı? Özel Harekat Başkanı sınır ötesinde
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Özgür Özel mi? Fotoğraf krizi sonrası ilk açıklama geldi

Kulisleri kaynatan hamle sonrası Özel'den adaylık sorusuna yanıt
Türkiye'nin ana arterinde kar kalınlığı 10 santime ulaştı

Türkiye'nin ana arteri şu an bu durumda! Ekipler alarma geçti
Binlerce öğrenciye af geliyor

Hayalleri yarım kalan binlerce öğrenciye müjde
Dikkat çeken ziyaret! Özel Harekat Başkanı sınır ötesinde

Operasyon hazırlığı mı? Özel Harekat Başkanı sınır ötesinde
Bankada hesabı olan milyonları etkileyecek! Para transferinde yeni dönem

Milyonları etkileyecek düzenleme! Para transferinde köklü değişiklik
Yıldız Tilbe'nin programa damga vuran dansı! Tatlıses kahkahalara boğuldu

Ünlü şarkıcının dansı, programa damga vurdu