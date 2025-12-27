Muş-Kulp karayolu tır ve çekici trafiğine kapatıldı

Muş-Kulp karayolunun belirli bir kesimi, kar ve tipi nedeniyle tır ve çekici tipi araç trafiğine kapatıldı.

Muş-Kulp karayolunda etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle, ulaşımda aksamalar yaşanmaması amacıyla trafik tedbiri alındı. Muş Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 49 ile 75 kilometreleri arasındaki kesimi, kar ve tipi nedeniyle 12.00 itibarıyla tır ve çekici tipi taşıt trafiğine kapatıldı. Söz konusu güzergahta olumsuz hava şartlarının sürmesi nedeniyle sürücülerin dikkatli olmaları, zorunlu olmadıkça bu güzergahı kullanmamaları istendi. Yolun yeniden ulaşıma açılması için ekiplerin karla mücadele ve yol açma çalışmalarını sürdürdüğü, hava ve yol şartlarının normale dönmesinin ardından tır ve çekici trafiğine tekrar izin verileceği bildirildi. - MUŞ