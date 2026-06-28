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Hasköy'de iki otomobil çarpıştı: Yaralanan olmadı

Hasköy'de iki otomobil çarpıştı: Yaralanan olmadı
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Muş'un Hasköy ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu. Trafik kontrollü sağlandı, inceleme başlatıldı.

Muş'un Hasköy ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında yaralanan olmaması teselli etti.

Edinilen bilgilere göre, Hasköy istikametinden Muş yönüne seyir halinde olan 34 GYU 814 plakalı otomobil ile 35 BTD 123 plakalı otomobil, Hasköy Kul Zühdü Camii mevkisindeki dönüş kavşağında çarpıştı.

Kazanın ardından olay yerine ekipler sevk edilirken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kazada herhangi bir yaralanma yaşanmazken, trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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