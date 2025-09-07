Haberler

Muş-Bitlis Karayolunda Trafik Kazası: Bir Kişi Ağır Yaralandı

Muş-Bitlis karayolunda meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı. Henüz sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, başka bir araçla çarpışarak takla attı. Yaralı, sağlık ekiplerince Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Muş-Bitlis karayolunda meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Muş-Bitlis karayolu üzerinde meydana geldi. Henüz sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen otomobil başka bir otomobille çarpışarak takla attı. Kazada araçta bulunan bir kişi ağır yaralandı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansla Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
