Muş-Bitlis kara yolunda kaza: 3 yaralı

Muş-Bitlis kara yolunda meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Muş-Bitlis kara yolu Şeker Fabrikası mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 23 ACM 869 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaçlara çarptı. Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı