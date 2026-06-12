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Seramik parçaları satılan iş yerinde yangın

Seramik parçaları satılan iş yerinde yangın
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir seramik iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, iş yerinde maddi hasar oluştu.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde seramik parçaları satılan iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

Yangın, dün gece saat 23.15 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızılırmak Caddesi üzerinde seramik parçaları satılar bir iş yerinde meydana geldi. Belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, iş yerindeki küçük çaplı yangına kısa sürede müdahale ederek, alevleri büyümeden kontrol altına aldı. Yangında iş yerinin bir bölümü zarar görürken, herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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