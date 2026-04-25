Muratpaşa'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Yaşar Sabutay Bulvarı üzerinde bulunan kavşakta gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 07 DEN 40 plakalı otomobili kullanan Ekin E. Ç., kavşakta 09 AGY 435 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Seda B. ile motosiklette yolcu olarak bulunan ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yola savruldu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan motosiklet sürücüsü ve arkasındaki, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

