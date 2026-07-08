Muratlı'da tır kazası

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde Büyükkarıştıran yolunda dün meydana gelen trafik kazasında, direksiyon hakimiyeti kaybedilen tır yol kenarına devrildi.

Edinilen bilgiye göre, Muratlı ilçesinden Büyükkarıştıran beldesi yönüne gitmekte olan İbrahim Y. idaresindeki 63 AHJ 498 plakalı tır, Ballıhoca Köprüsü mevkiinde henüz belirlenemeyen bir sebeple süsücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Emniyet ekipleri, kaza yerinde trafik güvenliğini sağlamak amacıyla yola dubalar yerleştirirken, sağlık ekipleri de yaralı sürücüye ilk müdahale için ulaştı. Ancak İbrahim Y., sağlık ekiplerinin tedavi teklifini reddetti ve hastaneye gitmek istemedi. Sürücünün genel sağlık durumunun iyi olduğu, kaza sonucu hafif sıyrıklar aldığı belirtildi.

Polis ekipleri, sürücüye alkolmetre testi de yaptı. Kazanın ardından Muratlı-Büyükkarıştıran yolunun bir bölümü trafiğe kapandı. Devrilen tırın kaldırılmasıyla kara yolu tekrar trafiğe açıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı