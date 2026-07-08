Haberler

Muratlı'da tır kazası

Muratlı'da tır kazası
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde direksiyon hakimiyeti kaybedilen tır yol kenarına devrildi. Yaralı sürücü sağlık ekiplerinin tedavi teklifini reddederken, yol bir süre trafiğe kapandı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde Büyükkarıştıran yolunda dün meydana gelen trafik kazasında, direksiyon hakimiyeti kaybedilen tır yol kenarına devrildi.

Edinilen bilgiye göre, Muratlı ilçesinden Büyükkarıştıran beldesi yönüne gitmekte olan İbrahim Y. idaresindeki 63 AHJ 498 plakalı tır, Ballıhoca Köprüsü mevkiinde henüz belirlenemeyen bir sebeple süsücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Emniyet ekipleri, kaza yerinde trafik güvenliğini sağlamak amacıyla yola dubalar yerleştirirken, sağlık ekipleri de yaralı sürücüye ilk müdahale için ulaştı. Ancak İbrahim Y., sağlık ekiplerinin tedavi teklifini reddetti ve hastaneye gitmek istemedi. Sürücünün genel sağlık durumunun iyi olduğu, kaza sonucu hafif sıyrıklar aldığı belirtildi.

Polis ekipleri, sürücüye alkolmetre testi de yaptı. Kazanın ardından Muratlı-Büyükkarıştıran yolunun bir bölümü trafiğe kapandı. Devrilen tırın kaldırılmasıyla kara yolu tekrar trafiğe açıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD 80'den fazla askeri hedefi vurdu, İran'dan misilleme tehdidi geldi: Ezici bir yanıt verilecek

Savaşta korkulan oldu! "Ezici" bir misilleme artık an meselesi
ABD-İran gerilimi piyasaları sarstı! Petrolde sert yükseliş, altında düşüş

Kimse bunu beklemiyordu! Piyasalarda taşlar yerinden oynadı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sözleşmeleri uzatıldı! Fenerbahçe'de 3 imza birden

Açıklamalar peş peşe geldi: Fenerbahçe'de 3 imza birden
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki akşam yemeğine gelen son lider Meloni oldu

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki yemeğe son gelen lider şaşırtmadı
Fenerbahçe yeni golcüsüyle anlaştı! Yıllık 9 milyon Euro maaş ödenecek

Fenerbahçe yeni golcüsüyle anlaştı! Yıllık 9 milyon Euro maaş ödenecek
Dünyanın hayran kaldığı karşılama! Daha önce tek bir lidere yapıldı

Dünyanın hayran kaldığı karşılama! Daha önce tek bir lidere yapıldı
Atlı birlikler göz doldurdu, mest eden karşılamaya Beyaz Saray da kayıtsız kalamadı

Bu karşılamaya Beyaz Saray da kayıtsız kalamadı
Yataklarında kurşun yağmuruna tutuldular

Yataklarında Kurşun Yağmuruna Tutuldular
Netanyahu: Türkiye'ye F-35 satışı Orta Doğu'da güç dengesini yok eder

Trump'ın Türkiye kararı Netanyahu'yu küplere bindirdi