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Tekirdağ'da tarım arazisinde korku dolu anlar

Tekirdağ'da tarım arazisinde korku dolu anlar
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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde tarım arazilerinde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle geniş alana yayıldı. İtfaiye ve vatandaşların müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde Kırkkepenekli Mahallesi ile Balabanlı Mahallesi arasındaki tarım arazilerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Çevredeki ekili ve boş arazileri tehdit eden yangın, bölgede kısa süreli paniğe neden oldu.

Yangın ihbarının ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, alevlerin daha fazla yayılmasını önlemek için yoğun bir çalışma yürüttü. Vatandaşlar da traktörler ve su tankerleriyle yangına müdahale etti.

Yoğun çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınırken, ekipler bölgede soğutma çalışmalarını sürdürüyor. Yangında zarar gören alanın tespit edilmesi için incelemeler devam ederken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla da araştırma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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