Haberler

Tekirdağ'da kaldırıma takılan vatandaş hastanelik oldu

Tekirdağ'da kaldırıma takılan vatandaş hastanelik oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde semt pazarı girişinde kaldırıma takılarak düşen bir kişi yaralandı, hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde semt pazarı girişinde bir vatandaş, kaldırımda ayağının takılması sonucu yere düşerek yaralandı.

Olay, Muratlı ilçesi Fatih Mahallesi'nde bulunan semt pazarı girişinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, pazara giriş yaptığı sırada kaldırımın yüksek bölümüne takılan vatandaş dengesini kaybederek sert şekilde düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, sol kolundan yaralanan vatandaşa ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaşanan olayla ilgili inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Canlı skor: Dünya Kupası golle başladı

Dünya Kupası golle başladı! Neler oluyor neler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TikTok yayıncısı 1 aylık kazancını açıkladı, rakam inanılmaz

TikTok yayıncısı 1 aylık kazancını açıkladı, rakam inanılmaz
Dünya Kupası açılışında sahne alan Shakira ortalığı yıkıp geçti

Ortalığı yine yıkıp geçti!
Erling Haaland, Türkiye formasına hayran kaldı

Milli formamız için yaptığı yorum olay oldu!
Özgür Özel bu görüntülerle ilgili ilk kez konuştu

Özgür Özel bu görüntülerle ilgili ilk kez konuştu
Evli adama kaçan kıza yapılan muamele Müge Anlı'yı çıldırttı

Evli adama kaçan kıza yapılan muamele Müge Anlı'yı çıldırttı
Çalıştığı inşaatta iskeleden düşen işçi hayatını kaybetti; olay kamerada

Üniversitede kan donduran anlar kamerada
İsrail basınından Cumhurbaşkanı Erdoğan için çarpıcı analiz: Osmanlı dönemini...

İsrail medyasında Erdoğan için atılan manşete bakın