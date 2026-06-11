Tekirdağ'da kaldırıma takılan vatandaş hastanelik oldu

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde semt pazarı girişinde bir vatandaş, kaldırımda ayağının takılması sonucu yere düşerek yaralandı.

Olay, Muratlı ilçesi Fatih Mahallesi'nde bulunan semt pazarı girişinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, pazara giriş yaptığı sırada kaldırımın yüksek bölümüne takılan vatandaş dengesini kaybederek sert şekilde düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, sol kolundan yaralanan vatandaşa ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaşanan olayla ilgili inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı