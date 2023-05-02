Munzur'da kaybolan 3 genci arama çalışmaları sürüyor

Tunceli'de içinde bulundukları otomobilin Munzur çayına düşmesi sonucu kaybolan 3 genci arama çalışmalarına devam ediliyor. Çalışmalarda dün, gençlerin içinde bulunduğu otomobil sudan çıkarılmış ancak gençlere ait herhangi bir ize rastlanmamıştı.

Diyarbakır'dan Tunceli'ye gezmek için gelen Azat Demiral (21), Mehmet Can Demiral (22) ve Baran Aslan Taş'ın (22) bulunduğu otomobil, 21 Nisan günü Ovacık karayolunun 40. kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Munzur çayına uçmuştu. Kazanın ardından başlatılan arama çalışmaları binin üzerinde kişiyle 55 kilometrelik alanda devam ediyor. Çalışmalarda, helikopter, İHA, su altı arama robotu, dron ile botlar kullanılırken uygun yerlerde de dalışlar gerçekleştiriliyor. Uzunçayır baraj gölünde botlarla yüzey aramasının yanı sıra çok sayıda ekibin katılımıyla Munzur çayı boyunca kıyı taramaları gerçekleştiriliyor. Çalışmalarda şu ana kadar, kaybolan gençlere ait herhangi bir ize rastlanmadığı belirtildi.

Çalışmalarda dün, gençlerin içinde bulunduğu otomobil sudan çıkarılmış ancak gençlere ait herhangi bir ize rastlanmamıştı. - TUNCELİ