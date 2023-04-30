Munzur Çayı yükseldi, bulanıklaştı, 3 genci arama çalışmaları çalışmalar güçlükle yürütülüyor

TUNCELİ - Tunceli'de 21 Nisan günü içinde bulundukları aracın Munzur Çayı'na düşmesi sonucu kaybolan 3 genci arama çalışmaları devam ediyor. Sağanak yağışla birlikte debisi yeniden yükselen ve bulanıklaşan Munzur Çayı'ndaki çalışmaların güçlükle sürdürüldüğü belirtilirken, kayıp gençlerin yakınlarının acılı bekleyişleri ise sürüyor.

Diyarbakır'dan Tunceli'ye gezmek için gelen ve içinde Azat Demiral (21), Mehmet Can Demiral ve 22 yaşındaki Baran Aslan Taş'ın bulunduğu otomobil, Ovacık karayolunun 40. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Munzur çayına uçmuştu. Kazanın meydana gelmesinin ardından başlatılan arama çalışmalarının kapsamı genişletilerek devam ediyor.

Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan başkanlığında ve AFAD İl Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalara, farklı illerden gelen AFAD, JAK, JÖAK, polis, jandarma, dalgıç, itfaiye ekipleri ile gönüllülerden oluşan binin üzerinde kişi katılıyor. Aracın suya düştüğü bölgeden Tunceli merkeze kadar olan 55 kilometrelik bölümde yapılan çalışmalarda 1 helikopter, İHA, su altı arama robotu, dron ile çok sayıda bot kullanılıyor. Munzur çayı ile Uzunçayır baraj gölünün belirli bölümlerde dalışlar gerçekleştirilirken, botlarla yüzey araması ve kıyı taramaları da sürüyor.

Devam eden sağanak yağışlar nedeniyle Munzur Çayı'nın debisi yeniden yükselirken, gerek yükselen debinin gerekse de suyun bulanıklaşmasının arama çalışmalarını güçleştirdiği belirtildi. Olayın ardından kente gelen kayıp 3 gencin yakınlarının acılı bekleyişleri de sürerken çalışmalardan şu ana kadar herhangi bir sonuç elde edilemedi.