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Münih'te yük trenleri çarpıştı: 1 ölü

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Almanya'nın Münih kentinde iki yük treninin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, iki vagon raydan çıktı.

Almanya'nın Münih kentinde yük trenlerinin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Almanya'nın Münih kentinin Milbertshofen bölgesindeki demir yolu üst geçidinde gece saatlerinde iki yük treni çarpıştı. Çarpışmanın ardından iki vagon raydan çıkarak yola düştü. Bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi. Polisten yapılan açıklamada, 1 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Kazanın nedeni henüz bilinmiyor. - MÜNİH

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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