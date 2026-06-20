Münih'te yük trenleri çarpıştı: 1 ölü

Almanya'nın Münih kentinde yük trenlerinin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Almanya'nın Münih kentinin Milbertshofen bölgesindeki demir yolu üst geçidinde gece saatlerinde iki yük treni çarpıştı. Çarpışmanın ardından iki vagon raydan çıkarak yola düştü. Bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi. Polisten yapılan açıklamada, 1 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Kazanın nedeni henüz bilinmiyor. - MÜNİH

Kaynak: İhlas Haber Ajansı