ABD'nin Venezuela'ya müdahalesi Almanya'da protesto edildi

ABD'nin Venezuela'ya müdahalesi Almanya'da protesto edildi
Güncelleme:
Almanya'nın Münih kentinde, ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırısına karşı düzenlenen protestoda göstericiler, Venezuela halkıyla dayanışma içinde olduklarını ifade etti ve ABD'nin müdahalesine karşı uluslararası topluma çağrıda bulundu.

Almanya'nın Münih kentinde, ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırısı protesto edildi.

Almanya'da ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırısı protesto edildi. Münih kentinde düzenlenen protestoda göstericiler, Venezuela halkıyla dayanışma içinde olduklarını belirterek, uluslararası topluma ABD'ye müdahale çağrısında bulundu.

Münih Polisi, başlangıçta sabit miting olarak planlanan protestonun daha sonra yürüyüşe dönüştüğünü, eylem süresince herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını açıkladı. - MÜNİH

