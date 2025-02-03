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Münbiç'te Bombalı Saldırı: 15 Ölü, Çok Sayıda Yaralı

Münbiç'te Bombalı Saldırı: 15 Ölü, Çok Sayıda Yaralı
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Suriye'nin Münbiç ilçesinde tarım işçilerini taşıyan aracın geçişi sırasında park halindeki bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu 15 kişi hayatını kaybetti, birçok kişi yaralandı. Saldırıların sorumluları henüz açıklanmadı.

Suriye'nin Münbiç ilçesinde tarım işçilerini taşıyan aracın geçişi sırasında park halindeki bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu 15 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi yaralandı.

Suriye'nin Münbiç ilçesinde bombalı saldırı düzenlendi. Halep'in doğusundaki Münbiç'te tarım işçilerini taşıyan aracın geçişi sırasında park halindeki bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu 15 kişi hayatını kaybetti. Suriyeli sivil savunma örgütü Beyaz Baretliler, saldırıda 15 kişinin yaralandığını bildirdi.

Saldırının sorumlularına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Münbiç'in merkezinde Cumartesi günü de bomba yüklü bir araçla düzenlenen saldırıda 4 sivil hayatını kaybetmiş, 9 kişi de yaralanmıştı. - MÜNBİÇ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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