Münbiç'te Bombalı Saldırı: 15 Ölü, Çok Sayıda Yaralı

Suriye'nin Münbiç ilçesinde tarım işçilerini taşıyan aracın geçişi sırasında park halindeki bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu 15 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi yaralandı.

Suriye'nin Münbiç ilçesinde bombalı saldırı düzenlendi. Halep'in doğusundaki Münbiç'te tarım işçilerini taşıyan aracın geçişi sırasında park halindeki bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu 15 kişi hayatını kaybetti. Suriyeli sivil savunma örgütü Beyaz Baretliler, saldırıda 15 kişinin yaralandığını bildirdi.

Saldırının sorumlularına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Münbiç'in merkezinde Cumartesi günü de bomba yüklü bir araçla düzenlenen saldırıda 4 sivil hayatını kaybetmiş, 9 kişi de yaralanmıştı. - MÜNBİÇ