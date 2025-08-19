Müjdat Gezen'e programdaki sözleri nedeniyle soruşturma

82 yaşındaki tiyatrocu Müjdat Gezen, Ayşenur Arslan'ın YouTube programında sarf ettiği sözler nedeniyle "halkı kin ve düşmanlığa sevk etme" suçlamasıyla ifade verdi. Gezen, sözlerinin espri amacıyla söylendiğini ve kadınları yüceltmek için dile getirdiğini belirterek suçlamayı reddetti.

Tiyatro ve sinema dünyasının duayen ismi Müjdat Gezen, bir yıl önce gazeteci Ayşenur Arslan ile Youtube'da yayımlanan programda sarf ettiği sözler nedeniyle ifade vermeye çağrıldı. Soruşturma dosyasında, Gezen'in ifadelerinin "halkı kin ve düşmanlığa sevk etme" suçlaması kapsamında değerlendirildiği belirtildi.

SÖZLERİ YARGI SÜRECİNE TAŞINDI

82 yaşındaki sanatçı, Arslan'ın hazırlayıp sunduğu "Bizim Ev" adlı programda yaklaşık 10 dakika süren bir sohbete katılmıştı. Programda Türkçenin kullanımından toplumsal yapıya, kadın-erkek ilişkilerinden günlük hayata uzanan başlıklar konuşuldu. Ancak aradan geçen bir yılın ardından Gezen'in sözleri yargı sürecinin konusu haline geldi.

Soruşturmanın çıkış noktası, Gezen'in programda dile getirdiği şu ifadeler oldu, "Müslümanlarda ölen kişi annesinin ismiyle gömülür. Çünkü Anadolu'da bir söz vardır; anan kesin anandır ama baban belki babandır."

İFADESİNE ULAŞILDI

Müjdat Gezen'in emniyetteki ifadesinde "Müjdat Gezen ile Bizim Ev isimli YouTube hesabı bana aittir. Soruşturmaya konu olan bölümde geçen sözlerim espri amacıyla söylenmiştir. Buradaki ifadelerin halkı belli bir kesime karşı kışkırtıcı ya da aşağılayıcı hiçbir yönü yoktur. Programda geçen 'Müslümanlarda bir adet vardır, biri öldüğü zaman annesinin adı ile gömülür, bilir misiniz sebebini? Çünkü Anadolu'da çok sevdiğim bir söz vardır; 'anan mutlaka anandır, baban belki babandır, doğru değil mi ama garanti' ifadem aslında Peygamberimiz Hz. Muhammed'in söylediği 'cennet annelerin ayakları altındadır' sözünün şaka yollu bir anlatımıdır. Buradaki ifadem ülkemin kadınını yüceltmek içindir. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" dediği öğrenildi. Gezen, ifadesini verdikten sonra avukatıyla birlikte emniyetten ayrıldı.

