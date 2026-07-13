Yazıcıoğlu soruşturmasında FETÖ tespiti

Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybetmesine yönelik yürütülen soruşturmada, Fetullahçı Silahlı Terör Örgütü faaliyetleri kapsamında "tasarlayarak kasten öldürme" suçunu işlediklerine yönelik kuvvetli şüphenin varlığını gösteren somut deliller bulunduğu tespit edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 2026/140958 sayılı soruşturma dosyası kapsamında, 25 Mart 2009 tarihinde TC-HEK tescil işaretli helikopterin Kahramanmaraş ili Göksun ilçesi Karayakup sırtlarında düşmesi sonucu hayatını kaybeden dönemin Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile beraberindeki parti yöneticileri Erhan Üstündağ, Yüksel Yancı, Murat Çetinkaya, İHA Muhabiri İsmail Güneş ve Mustafa Kaya İstektepe'nin ölümüne ilişkin soruşturma çok yönlü olarak sürdürülmekte.

Soruşturma kapsamında; helikopterin kaza/kırıma uğraması ve sonrasında meydana gelen olaylara ilişkin Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, Malatya Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından daha önce yürütülen soruşturmalar ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı mütalaası dikkate alınarak kapsamlı incelemeler yapıldı.

Yürütülen çalışmalar neticesinde; Olay günü olay mahallinde uçuş yaptığı tespit edilen askeri jet pilotları,Olay yerine giden askeri helikopterin sözde kırıma uğraması sonrasında seçilerek gönderildiği değerlendirilen askeri kaza kırım ekibinde görevli personel, Muhsin Yazıcıoğlu'nun içerisinde bulunduğu helikopterin kırıma uğraması sonrasında olay yerinde görev yapan sivil kırım ekibinin, askeri kaza kırım ekibi ile birlikte hareket ederek cihazları söktüğü değerlendirilen personel, Koordinat tespiti ile görevli Emniyet Genel Müdürlüğü personeli hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Bu kapsamda söz konusu kişilerin, Fetullahçı Silahlı Terör Örgütü faaliyetleri kapsamında "tasarlayarak kasten öldürme" suçunu işlediklerine yönelik kuvvetli şüphenin varlığını gösteren somut deliller bulunduğu tespit edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Ankara merkezli 10 ilde, 13 Ağustos 2026 günü saat 05.00'te 27 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında 25 şüpheli yakalandı; 2 şüpheli cezaevinde olup; firari 2 kişi hakkında çalışmalar devam ederken şüphelilerin ikametlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; 20 adet tabanca, 2.507 adet farklı çaplarda mermi, 35 adet şarjör, 2 adet av tüfeği ele geçirildi.

Soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Başsacılığı; Merhum Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği olaya ilişkin soruşturma; maddi gerçeğin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması, olayda sorumluluğu bulunan kişi ya da kişilerin tespit edilmesi ve hukuk önünde hesap vermelerinin sağlanması amacıyla titizlikle ve çok yönlü olarak devam ettiğini vurguladı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı