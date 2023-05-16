Muharrem İnce paylaşımlarıyla ilgili başlatılan soruşturmada 12 kişi adliyeye sevk edildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin sosyal medya hesabındaki iddialar üzerine resen başlatılan soruşturma çerçevesinde, 12 kişi adliyeye sevk edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından, İnce tarafından 10 Mayıs'ta Twitter'da iddia edilen olayların araştırılması amacıyla "şantaj", "tehdit", "belgede sahtecilik", "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma" ile "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlarından resen açılan soruşturma çerçevesinde 17 kişiden 12'si adliyeye sevk edildi. - ANKARA