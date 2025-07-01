Muhammed Yakut'un ölümüne ilişkin detaylar netleşmeye başladı! İşte son sözleri

Muhammed Yakut'un ölümüne ilişkin detaylar netleşmeye başladı! İşte son sözleri
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Hakkında kırmızı bülten çıkarılan Muhammed Yakut, cezaevinden tahliye olduğu gün Almanya'da kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Yakut'un son sözlerinin "Bir süre dinleneceğim" olduğu öğrenildi.

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlar nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında soruşturma başlatılan ve 2023'te hakkında kırmızı bülten çıkarılan Muhammed Yakut hayatını kaybetti.

HAPİSTEN ÇIKTIĞI GÜN HAYATINI KAYBETTİ

Yakınları, kalp krizi sonrasında hayatını kaybettiği bilgisini paylaşırken, Yakut'un bir süredir hapiste olduğu ve hapisten çıktığı gün kalp krizi geçirdiği belirtildi.

SON SÖZLERİ "BİR SÜRE DİNLENECEĞİM" OLDU

Cezaevinden tahliye olduktan sonra kaldığı Sauna Club'deki odasında cansız bedeni bulunan Yakut'un odasına çekilmeden önce "Kendimi yorgun hissediyorum. Bir süre dinleneceğim" dediği öğrenildi.

"NORMAL BİR ÖLÜME BENZEMİYOR"

Gazeteci Yavuz Değirmenci, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Yakut'un ölümünün normal görünmediğini savunarak "Olayın içinde suikast durumu var mı, yok mu araştırılması gerekir. Kalp krizi denmiş olsa da normal bir ölüme benzemiyor" ifadelerine yer verdi.

Muhammed Yakut'un ölümüne ilişkin detaylar netleşmeye başladı! İşte son sözleriMuhammet Yakut geçen ay CHP'li Cemal Enginyurt ile görüntülenmişti.

CENAZESİ TÜRKİYE'YE GETİRİLECEK

Muhammed Yakut'un cenazesinin önümüzdeki günlerde Türkiye'ye getirileceği öğrenildi. Yakut'un ölümünün ardından Almanya'da resmi makamların soruşturma başlatıp başlatmadığına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Yakut, geçmişte yayınladığı videolarda çeşitli siyasi ve bürokratik isimlerle ilgili iddialarda bulunmuş, bu paylaşımları kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.

Kaynak: Haberler.com / İsmail Elal - 3.Sayfa
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Yorumlar (19)

Haber YorumlarıSerkan Koçak:

tayyip bununda fişini çekti. kral adamdı. herkesin pisliğini açığa çıkardı ak partililerin başta olmak üzere.

Yorum Beğen240
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Haber YorumlarıMali Müşavir:

Herkes ölüyor ama şeytanin işbirlikçisi büyük domuz bir türlü ölmüyor

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Haber Yorumlarıali tartan:

Ne oldu ölüz altında buzağı arayan CHP Li yüz karaları

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Haber YorumlarıYücel AtaBir:

Adam avrupadan erdogana sallarken kollandı korundu tam ekrem imamoglu ve özgür özel ile ilgili bilgileri paylaşacam deyince ilk önce tutuklandı sonra fişini çektiler

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Haber Yorumlarıumut yıldız:

Yolcudur Abbas bağlasan durmaz,sevkiyata devam :)

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