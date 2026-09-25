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Muğla-Yatağan karayolunda 3 araçlı maddi hasarlı kaza uzun araç kuyruğu oluşturdu

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Muğla-Yatağan karayolunda 3 araçlı maddi hasarlı kaza uzun araç kuyruğu oluşturdu
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Sabah saatlerinde Muğla-Yatağan karayolundaki Polis Yol Kontrol Noktası yakınlarında 3 aracın karıştığı maddi hasarlı kaza meydana geldi. Kaza nedeniyle Yatağan ilçe girişinde uzun araç kuyruğu oluştu, yol bir süre trafiğe kapanıp ardından yeniden açıldı.

Muğla-Yatağan karayolu üzerinde meydana gelen zincirleme trafik kazası dolayısıyla uzun araç kuyruğu oluştu, kazada araçlarda maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Yatağan-Muğla karayolu üzerindeki Polis Yol Kontrol Noktası yakınlarında 3 aracın karıştığı maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapanırken, Yatağan ilçe girişinde uzun araç kuyruğu oluştu. Bölgede trafik yoğunluğu yaşanırken, ekiplerin kazaya müdahalesi ve araçların yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmaların ardından yol tekrar trafiğe açılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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