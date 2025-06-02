Muğla ve Aydın'da Üç Orman Yangını Kısa Sürede Söndürüldü

Muğla ve Aydın'da Üç Orman Yangını Kısa Sürede Söndürüldü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla ve Aydın'da akşam saatlerinde çıkan üç orman yangını, ekiplerin hızlı müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. Yangınlar, havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı.

Muğla ve Aydın'da akşam saatlerinde çıkan üç orman yangını ekiplerin hızlı müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Akşam saatlerindeki çıkan yangınların ilki Aydın Söke Gülbahçe Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Yangına karara ve hava araçlarıyla müdahale edilerek alevlerin önüne geçildi. İkinci yangın ihbarı saat 18.23 de Muğla Ula Yeşilçam Mahallesi yakınlarından geldi. Ormanlık alanda çıkan yangın havadan helikopterlerinin müdahalesiyle söndürüldü. Üçüncü yangın ihbarı Muğla Datça Aktur mevkiinden geldi. Ekiplerin karadan ve havadan hızlı müdahalesiyle yangın hemen söndürüldü. Yangın bölgelerinde soğutma çalışması yapıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sergen Yalçın'dan yeni sezonun ilk kehaneti geldi: Seneye o takım, ligin favorisi olur

Sergen'den yeni sezonun ilk kehaneti: Seneye o takım...
Taziye dönüşü midibüs şarampole devrildi: 2 ölü, 27 yaralı

Taziye dönüşü facia! Çok sayıda ölü ve yaralı var
BioNTech ve BMS, kanser ilacı İçin 11 milyar dolarlık anlaşma imzaladı

Kanser aşısı için dev anlaşma
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Podyumda cesur yırtmaç! Frikik iddialarına Pınar Altuğ'dan açıklama

Podyumda cesur yırtmaç! Frikik iddialarına Altuğ'dan açıklama
Memur ve emeklilerin maaş zammını etkileyecek enflasyon verileri açıklanacak

Zam hesapları sil baştan değişiyor! Milyonların gözü bu veride
Son müzakere sonrası Rusya'dan açıklama: Esir takasları devam edecek, belirli bölgelerde ateşkes teklif ettik

Son müzakere sonrası Rusya "Ateşkes" kelimesini telaffuz etti
Eski Çatalca Müftüsü'nün tayini iptal edildi! İşte yeni görevi

Eski Çatalca Müftüsü'nün tayini iptal edildi! İşte yeni görevi
Paraşütle atlayan 19 yaşındaki sosyal medya fenomeni feci şekilde can verdi

Paraşütle atlayan 19 yaşındaki sosyal medya fenomeninin feci ölümü
Ozan Akbaba ailesi için Mardin'e yerleşiyor

Ünlü oyuncudan radikal karar! İstanbul'u terk ediyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.