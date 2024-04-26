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Muğla Sakartepe rampasında kamyon yan yattı

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Muğla Sakartepe rampasında meydana gelen tek araçlı kazada bir lojistik firmasına ait kamyon sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağ tarafına yan yattı. Kazada araç sürücüsünün kazayı yara almadan atlattığı öğrenildi.

Muğla Sakartepe rampasında meydana gelen tek araçlı kazada bir lojistik firmasına ait kamyon sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağ tarafına yan yattı.

Ula Sakartepe rampasından iniş yapan 64 SB 535 plakalı araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağ tarafındaki ağaçlara çarparak durabildi. Kaza sonrası 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi sonrası olay yerine polis, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada araç sürücüsünün kazayı yara almadan atlattığı öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Sakartepe Muğla 3.Sayfa Güncel Haberler

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