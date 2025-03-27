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Muğla'nın Milas ilçesinde Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Muğla'nın Milas ilçesinde Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
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Milas'taki Bayır Mahallesi'nde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangında 2 hektar alan zarar gördü.

Muğla'nın Milas ilçesi Bayır Mahallesinde çıkan orman yangınını ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Bayır Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisi ile büyüme eğilimi gösteren yangın sonrasında bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi.

Çıkan orman yangını ekiplerdin müdahalesi ile kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangında 2 hektar alan zarar gördü. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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