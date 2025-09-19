Haberler

Muğla'nın Milas İlçesinde Orman Yangını: Ekipler Müdahale Ediyor

Muğla'nın Milas İlçesinde Orman Yangını: Ekipler Müdahale Ediyor
Muğla'nın Milas ilçesi Kıyıkışlacık Mahallesi'nde meydana gelen orman yangınına, itfaiye ve orman işletme ekipleri müdahale ediyor. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.

Muğla'nın Milas ilçesi Kıyıkışlacık Mahallesinde meydana gelen orman yangınına ekipler müdahale ediyor.

Edinilen bilgiye göre Milas ilçesine bağlı Kıyıkışlacık mahallesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı yangını gören vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma ve Muğla Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi bölgeye gelen ekiplerin müdahalesi sürüyor. - MUĞLA

