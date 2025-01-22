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Muğla'nın Milas İlçesinde Eve Silahlı Saldırı

Muğla'nın Milas İlçesinde Eve Silahlı Saldırı
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Muğla'nın Milas ilçesinde motosikletli şüpheliler tarafından bir eve 11 el ateş açıldı. Olay sırasında evde kimse bulunmazken, polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Muğla'nın Milas ilçesinde motosikletli şüpheliler tarafından bir eve silahlı saldırı düzenlendi.

Olay, Muğla'nın Milas ilçesi, Gümüşkesen Caddesi Begonvil Sokak Boğazkent mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletli şüpheliler tarafından bir eve silahlı saldırı gerçekleştirildi. Yapılan incelemelerde 11 el ateş edildiği belirlenirken, kurşunların eve isabet ettiği, olay sırasında evde kimsenin bulunmadığı öğrenildi. Yapılan ihbarın ardından olay yerine gelen polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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