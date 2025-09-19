Haberler

Muğla'nın Köyceğiz İlçesinde Orman Yangını Başladı

Muğla'nın Köyceğiz İlçesinde Orman Yangını Başladı
Köyceğiz ilçesi Akköprü Mahallesinde çıkan orman yangınına itfaiye ve jandarma ekipleri müdahale ediyor. Yangının nedeni henüz bilinmiyor.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Akköprü Mahallesinde meydana gelen orman yangınına ekipler müdahale ediyor.

Edinilen bilgiye göre Köyceğiz ilçesine bağlı Akköprü mahallesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı yangını gören vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma ve Muğla Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi bölgeye gelen ekiplerin müdahalesi sürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
