Muğla'nın Datça ilçesinde 7 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Datça ilçesi Aktur Tatil sitesinin karadan ulaşımı olmayan bölgesinde 7 düzensiz göçmen yakalandı.

Datça ilçesi Aktur sahilinde karadan ulaşımı olmayan bölgede bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları tarafından 7 düzensiz göçmen (beraberinde 9 çocuk) yakalandı. - MUĞLA