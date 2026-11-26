Muğla'nın Menteşe ilçesinde Soda-Denizli Kavşağı'nda iki aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Araçta sıkışan 2 kişi ekiplerin müdahalesiyle kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kaza, Ortaköy-Denizli Kavşağı olarak bildirilen bölgede, Soda-Denizli Kavşağı'nda meydana geldi. Trafik kazası ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, iki aracın çarpıştığını ve araçlardan birinde bulunan 2 kişinin sıkıştığını tespit etti. Ekiplerin müdahalesiyle araçta sıkışan 2 yaralı bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Diğer araçta bulunan 2 yaralının da sağlık ekipleri tarafından ambulansa alındığı öğrenildi.

Kazada toplam 4 kişi yaralanırken, yaralıların sağlık ekiplerine teslim edildiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı