Haberler

Muğla'da 67 şahıs gözaltına alındı

Muğla'da 67 şahıs gözaltına alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla İl Jandarma Komutanlığı, 19-25 Ocak 2026 tarihlerinde gerçekleştirdiği denetim ve operasyonlarla 67 aranan şahsı yakalayarak asayiş suçlarında önemli bir düşüş sağladı. Ekipler, yaptığı 2 bin 911 devriye ile huzur ve güvenliği artırmayı hedefledi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı, 19-25 Ocak 2026 tarihleri arasında gerçekleştirdiği denetim ve operasyonlarla suç şebekelerine ve aranan şahıslara büyük darbe vurdu. Devriye ve kontroller neticesinde onlarca şahıs yakalanırken, asayiş suçlarında da belirgin bir düşüş kaydedildi.

Muğla genelinde huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında jandarma ekipleri adeta kuş uçurtmadı. Bir haftalık süre zarfında 2 bin 911 devriye faaliyeti icra edildi. 26 bin 772 şahıs sorgulandı. 2 bin 336 aracın kontrol edildiği açıklandı.

Yapılan kimlik kontrolleri ve operasyonlar sonucunda, farklı suçlardan arandığı tespit edilen toplam 67 şahıs yakalanarak adalete teslim edildi. Yakalanan şahılar Adli makamlara sevk edilirken çıkarılan 67 şahıstan 22'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Özgür Özel'den Bahçeli'ye: Kapıyı arala, memur ve emekli kurtulsun

Özel'den Bahçeli'ye: Kapıyı arala, memur ve emekli kurtulsun
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Terör örgütü elebaşı Mazlum Abdi'nin hedefinde Türkiye var

Mazlum Abdi'nin hedefinde Türkiye var! Teröristlere skandal talimat
'Saç örme' akımına destek veren hemşire gözaltına alındı

DEM Parti'nin akımına destek veren hemşireye peş peşe kötü haber
Basın toplantısında konuşan Mourinho duyduğu sesle hemen yerinden fırladı

Basın toplantısına damga vuran an! Duyduğu sesle yerinden fırladı
Öcalan'ın Bahçeli'yi hediye ettiği kilimle ilgili çok konuşulacak yorum

Hediye kilimle ilgili çok konuşulacak yorum: Uzaktan bakınca...
Terör örgütü elebaşı Mazlum Abdi'nin hedefinde Türkiye var

Mazlum Abdi'nin hedefinde Türkiye var! Teröristlere skandal talimat
'Beni yakalayamazsınız' diyerek polislere hakaret eden kadın adliyeye sevk edildi

"Beni yakalayamazsınız" deyip polise küfür eden kadından ilk görüntü
Nereden nereye! Kuyumcuya gidip çeyrek altının fiyatını soranlar 'Yok artık' diyor

Kuyumcuya gidip çeyrek altının fiyatını soranlar "Yok artık" diyor