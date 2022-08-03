Muğla haberleri | Dalaman ve Ortaca'da 38 düzensiz göçmen kurtarıldı Edinilen Muğla gelişmesine göre Dalaman ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik bot motor arızası nedeniyle sürüklenmeye başlandı. Dalaman ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik bot motor arızası nedeniyle sürüklenmeye başlandı. Yardım talebinde bulunan düzensiz göçmenlerin kurtarılması için Sahil Güvenlik ekipleri kurtarma botu sevk etti. Lastik bot içerisindeki 13 düzensiz göçmen kurtarıldı. Ortaca ilçesi açıklarında da lastik bindikleri lastik botun motor arızası yapması sonrası düzensiz göçmenler yardım talebinde bulundu. Lastik bot içindeki 25 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. - MUĞLA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Dalaman Ortaca 3. Sayfa Haberler

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