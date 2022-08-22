Muğla haber! Fethiye'de 35 düzensiz göçmen kurtarıldı
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Gelen Muğla haberlerine göre - Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 35 düzensiz göçmen kurtarıldı.
- Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 35 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Fethiye ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde düzensiz göçmenler tespit edilmesinin ardından bölgeye Sahil Güvenlik kurtarma botları gönderildi. Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 35 düzensiz göçmen kurtarıldı.
(Bekir Tosun - Murat Yalçın/İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa