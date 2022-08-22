Arı yüklü kamyonla otomobil çarpıştı: 4 ölü, 3 yaralı
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Muğla'nın Seydikemer ilçesinde arı kovanı yüklü kamyonla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Yola savrulan arı kovanları ise bölgeye çağrılan arıcılar yardımıyla toplandı.
Fethiye - Antalya karayolu Dont mevkiinde Süleyman Sazboğaz idaresindeki kamyon, sürücüsü henüz tespit edilemeyen otomobille çarpıştı.
4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Çarpışmanın etkisiyle devrilen kamyon sürücüsü ile araçtaki Yunus Sazboğaz ile Adnan Zeybek yaralandı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezinde yardım istemesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, arıcı kıyafeti giyen ekipler tarafından ilk müdahalelerinin ardından Fethiye ilçesindeki hastanelere sevk edildi. Kazada, kimlikleri henüz tespit edilemeyen otomobil sürücüsü ile 3 kişi hayatını kaybetti.
KOVANLARI ARICILAR TOPLADI
Kaza nedeniyle trafiğe kapanan kara yolunda ulaşım, ekipler tarafından alternatif yollardan kontrollü olarak sağlandı. Yola ve yol kenarına savrulan arı kovanları ise bölgeye çağrılan arıcılar yardımıyla toplandı.