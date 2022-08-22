Arı yüklü kamyonla otomobil çarpıştı: 4 ölü, 3 yaralı

Fethiye - Antalya karayolu Dont mevkiinde Süleyman Sazboğaz idaresindeki kamyon, sürücüsü henüz tespit edilemeyen otomobille çarpıştı.

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çarpışmanın etkisiyle devrilen kamyon sürücüsü ile araçtaki Yunus Sazboğaz ile Adnan Zeybek yaralandı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezinde yardım istemesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, arıcı kıyafeti giyen ekipler tarafından ilk müdahalelerinin ardından Fethiye ilçesindeki hastanelere sevk edildi. Kazada, kimlikleri henüz tespit edilemeyen otomobil sürücüsü ile 3 kişi hayatını kaybetti.

KOVANLARI ARICILAR TOPLADI

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan kara yolunda ulaşım, ekipler tarafından alternatif yollardan kontrollü olarak sağlandı. Yola ve yol kenarına savrulan arı kovanları ise bölgeye çağrılan arıcılar yardımıyla toplandı.