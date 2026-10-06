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Muğla Fethiye'de ışıksız kavşakta otomobil ile kamyonet çarpıştı, 5 kişi yaralandı

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Muğla Fethiye'de ışıksız kavşakta otomobil ile kamyonet çarpıştı, 5 kişi yaralandı
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Muğla'nın Fethiye ilçesi Çamköy Mahallesi'nde, Osman Kaya Bulvarı üzerindeki ışıksız kavşakta saat 11.00 sıralarında otomobil ile kamyonet çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı; yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Fethiye ilçesi Çamköy Mahallesi Osman Kaya Bulvarı üzerindeki ışıksız kavşakta saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre A.Ç. (57) yönetimindeki 48 AID 202 plakalı otomobil ile M.M.A. (71) idaresindeki 35 BBY 689 plakalı kamyonet kavşakta çarpıştı. Kazada sürücüler A.Ç., M.M.A. ile araçlarda yolcu olarak bulunan E.D. (56), Kanada uyruklu M.B. (72) ve Kanada uyruklu D.N.B. (74) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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