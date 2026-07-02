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Muğla'da 5.3 büyüklüğünde deprem

Muğla'da 5.3 büyüklüğünde deprem
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AFAD, Muğla'nın Datça ilçesinde saat 14.06'da 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 19.87 km olarak ölçüldü.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Muğla'da 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre, Muğla'nın Datça ilçesinde saat 14.06'da 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkezi Datça olan depremin derinliği 19.87 kilometre olarak ölçüldü. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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