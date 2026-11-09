Muğla Dalaman açıklarında sürüklenen yelkenli teknedeki 2 kişi kurtarıldı

Muğla Dalaman açıklarında sürüklenen yelkenli teknedeki 2 kişi kurtarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen ve yardım talebinde bulunulan yelkenli tekneye 2 Sahil Güvenlik botu sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla teknedeki 2 kişi kurtarıldı, yelkenli tekne Osmanağa Koyu'na getirildi.
Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında içerisinde 2 kişi bulunan yelkenli teknenin motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine olay yerine 2 Sahil Güvenlik Botu sevk edildi.
Sahil Güvenlik ekipleri tarafından başlatılan kurtarma çalışması sonrası yelkenli tekne içerisindeki 2 kişi kurtarıldı. Yelkenli tekne ise Osmanağa Koyu'na getirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı