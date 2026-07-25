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Muğla’daki orman yangınında 1 kişi gözaltına alındı

Muğla’daki orman yangınında 1 kişi gözaltına alındı
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Muğla’nın Menteşe ilçesinde ziraat alanında başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangının kaynak makinesinden çıktığı tespit edilirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde ziraat alanında başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangının kaynak makinesinden çıktığı tespit edilirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Yangın, Menteşe ilçesine bağlı Yenice Mahallesi sınırları içerisinde çıktı. Edinilen bilgiye göre ilk olarak ziraat alanında başlayan ve rüzgar sebebiyle ormanlık alana sıçrayan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yapılan ilk değerlendirmelere göre yarısı orman yarısı ziraat alanı olmak üzere toplamda yaklaşık 5 hektar alanın zarar gördüğü yangının, kaynak makinesinden çıktığı tespit edildi. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, jandarmanın olayla ilgili 1 kişiyi gözaltına aldığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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