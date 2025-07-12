Muğla'da Ziraat Alanında Yangın: Hızla Kontrol Altına Alındı

Muğla'da Ziraat Alanında Yangın: Hızla Kontrol Altına Alındı
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Muğla'nın Milas ilçesindeki ziraat alanında çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

Muğla'nın Milas ilçesindeki bir ziraat alanında çıkan yangına ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangın, Milas ilçesi Meşelik bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ziraat alanında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yükselen dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye orman ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı. Yangının söndürülmesi için çalışmalar havadan ve karadan gerçekleştirilirken, yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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