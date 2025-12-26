Haberler

Milas'ta zincirleme kaza, Tofaş araç teneke kutu gibi ezildi

Milas'ta zincirleme kaza, Tofaş araç teneke kutu gibi ezildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında bir panelvan aracın çarptığı Tofaş, teneke kutu gibi ezildi. Kazada bir kişi yaralanırken, olay yeri güvenlik kameralarına yansıdı.

Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında seyir halindeki bir aracın çarptığı tofaş araç teneke kutu gibi ezildi. Kazada bir kişi yaralanırken bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yanıyan kaza çevredekileri korkuttu.

Milas-Bodrum Karayolu Koru Mahallesi mevkiinde sabah saatlerinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında seyir halinde olan bir panelvan araç yol kenarında bulunan Tofaş aracın halini görenler gözlerine inanamaadı. Güvenlik güçleri tarafından kaza ile ilgili soruşturma naşlatılırken kazada yaralanan ve hastaneye kaldırılan şahsın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Yaşanan trafik yoğunluğu ekiplerin çalışmalarını tamamlaması ile normale döndü. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Suriye'de bir camide patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Suriye'de cuma namazı sırasında patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenomen olmaya çalışan bir öğretmen daha! Yapılan yorumlar bomba

Fenomen olmaya çalışan bir öğretmen daha! Yapılan yorumlar bomba
Osimhen, Nijerya milli takımı kampında şarkı söyledi

Görüntüdeki ismin kim olduğunu duyunca şok olacaksınız
Bakan duyurdu! Türk dizi sektöründe yeni dönem başlıyor

Bakan duyurdu! Türk dizi sektöründe yeni dönem başlıyor
Zincir marketler pazar günü kapanacak mı? İlk itiraz sektörün içinden geldi

Zincir marketlerin pazar günü kapatılmasına ilk itiraz geldi
Fenomen olmaya çalışan bir öğretmen daha! Yapılan yorumlar bomba

Fenomen olmaya çalışan bir öğretmen daha! Yapılan yorumlar bomba
Herkes ekran başına! TRT Spor 8 maç için müjdeyi verdi

Herkes ekran başına! 8 maç için müjdeyi verdiler
Müge Anlı konuğunun çıkardığı garip sesleri duyunca dayanamadı: Bunu alın yayından

Konuğunun çıkardığı garip seslere dayanamadı: Bunu alın yayından