Milas'ta zincirleme kaza, Tofaş araç teneke kutu gibi ezildi

Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında seyir halindeki bir aracın çarptığı tofaş araç teneke kutu gibi ezildi. Kazada bir kişi yaralanırken bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yanıyan kaza çevredekileri korkuttu.

Milas-Bodrum Karayolu Koru Mahallesi mevkiinde sabah saatlerinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında seyir halinde olan bir panelvan araç yol kenarında bulunan Tofaş aracın halini görenler gözlerine inanamaadı. Güvenlik güçleri tarafından kaza ile ilgili soruşturma naşlatılırken kazada yaralanan ve hastaneye kaldırılan şahsın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Yaşanan trafik yoğunluğu ekiplerin çalışmalarını tamamlaması ile normale döndü. - MUĞLA