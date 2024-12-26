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Muğla'da Zincirleme Trafik Kazası: 5 Yaralı

Muğla'da Zincirleme Trafik Kazası: 5 Yaralı
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Muğla'nın Ula ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 kişi hafif şekilde yaralandı. Kaza, Ula Kavşağı'nda Fiat marka araçların karıştığı bir zincirleme olayla gerçekleşti. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Muğla'nın Ula ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza Ula Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavşak içerisinde ilerleyen Fiat marka 48 RJ 706 araç ile, 48 FAG 90 ve 48 HC 327 plakalı araçlar henüz bilinmeyen bir nedenle zincirleme kazaya karıştı. Kaza sonrası bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hafif şekilde yaralanan 5 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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