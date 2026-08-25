Menteşe'de Ruhsatsız Silah Operasyonu: 2 Silah ve Çok Sayıda Fişek Ele Geçirildi

Muğla'nın Menteşe ilçesinde Yunus polis ekiplerinin uygulaması sırasında şüphe üzerine durdurulan araçta, 2 adet ruhsatsız silah ile çok sayıda fişek ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre olay, geçtiğimiz gün gece saat 02.00 sıralarında Menteşe ilçesinde meydana geldi. Yunus ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulama sırasında şüpheli görülen bir araç durduruldu. Araçta yapılan aramada 2 adet ruhsatsız silah ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Silahlara ve mühimmatlara ekipler tarafından el konulurken, araçta bulunan şüpheli ya da şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı