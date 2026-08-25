Menteşe'de Ruhsatsız Silah Operasyonu: 2 Silah ve Çok Sayıda Fişek Ele Geçirildi
Muğla'nın Menteşe ilçesinde gerçekleştirilen bir polis uygulaması sırasında durdurulan bir araçta yapılan aramada 2 adet ruhsatsız silah ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Ekipler tarafından el konulan silah ve mühimmatla ilgili olarak araçtaki şüpheli veya şüpheliler hakkında işlem başlatıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
Muğla'nın Menteşe ilçesinde Yunus polis ekiplerinin uygulaması sırasında şüphe üzerine durdurulan araçta, 2 adet ruhsatsız silah ile çok sayıda fişek ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre olay, geçtiğimiz gün gece saat 02.00 sıralarında Menteşe ilçesinde meydana geldi. Yunus ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulama sırasında şüpheli görülen bir araç durduruldu. Araçta yapılan aramada 2 adet ruhsatsız silah ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Silahlara ve mühimmatlara ekipler tarafından el konulurken, araçta bulunan şüpheli ya da şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.