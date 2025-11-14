Muğla'da Yelkenli Tekneye Düzensiz Göçmen Operasyonu

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında seyreden yelkenli teknede Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan kontrolde, 5'i çocuk 22 düzensiz göçmen ve bir göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

Datça ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Gemisi ve Sahil Güvenlik Botu tarafından içerisinde düzensiz göçmen olabileceği değerlendirilen hareketli yelkenli tekne durduruldu. Teknede yapılan kontroller neticesinde tekne içerisinde tespit edilen 17 düzensiz göçmen (beraberinde 5 çocuk) ve 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalanmıştır. - MUĞLA