Muğla'da Yangın ve Tahliye Tatbikatı Gerçekleştirildi

Muğla Valiliği Hükümet Konağı'nda, "Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik" kapsamında yangın ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi. İdari Hizmetler Müdürlüğü ve İş Güvenliği Uzmanının koordinasyonunda düzenlenen tatbikatla, muhtemel yangın durumlarında personelin hızlı ve güvenli tahliyesi ile acil müdahale ekiplerinin etkin işbirliği hedeflendi.

Senaryoya göre yangın ihbarı yapıldıktan sonra, Yangın Kat Sorumluları kısa sürede personelin tahliyesini sağladı. Tahliye sırasında öncelikli evraklar bina dışına çıkarılırken, dumandan etkilenen personele ilk yardım ekipleri tarafından yerinde müdahale yapıldı. Tatbikat, acil durumlara hazırlık açısından önemli bir deneyim oldu. - MUĞLA