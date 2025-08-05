Muğla'da Yangın ve Tahliye Tatbikatı Gerçekleştirildi

Muğla'da Yangın ve Tahliye Tatbikatı Gerçekleştirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla Valiliği'nde, 'Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik' çerçevesinde düzenlenen tatbikatta personelin yangın tahliyesi ve acil müdahale ekiplerinin işbirliği sınandı. Tatbikat, olası acil durumlar için önemli bir hazırlık oldu.

Muğla Valiliği Hükümet Konağı'nda, "Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik" kapsamında yangın ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi. İdari Hizmetler Müdürlüğü ve İş Güvenliği Uzmanının koordinasyonunda düzenlenen tatbikatla, muhtemel yangın durumlarında personelin hızlı ve güvenli tahliyesi ile acil müdahale ekiplerinin etkin işbirliği hedeflendi.

Senaryoya göre yangın ihbarı yapıldıktan sonra, Yangın Kat Sorumluları kısa sürede personelin tahliyesini sağladı. Tahliye sırasında öncelikli evraklar bina dışına çıkarılırken, dumandan etkilenen personele ilk yardım ekipleri tarafından yerinde müdahale yapıldı. Tatbikat, acil durumlara hazırlık açısından önemli bir deneyim oldu. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Barış Alper'in eski profili gündem oldu! 'Gizli Fenerbahçeli' iddiaları yeniden alevlendi

Eski profilinde yazan ifade taraftarları çıldırttı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Doktoru kedi tüyü mü öldürdü? Uzmanı son noktayı koydu

Doktor kedi yüzünden mi öldü? Uzmanı son noktayı koydu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.