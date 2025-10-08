Haberler

Muğla'da Yağış Nedeniyle Trafik Kazası: Kadın Sürücü Yaralandı

Muğla çevre yolunda yağış nedeniyle kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki araziye daldı, kadın sürücü yaralandı ve araçta büyük maddi hasar meydana geldi.

Muğla çevre yolunda yağış nedeniyle kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki araziye daldı. Kazada kadın sürücü yaralanırken araçta büyük maddi hasar meydana geldi.

Muğla çevre yolunda yağışın etkisiyle meydana gelen trafik kazasında bir kadın sürücü yaralandı. Edinilen bilgiye göre, 34 ZV 5740 plakalı otomobil, yolun kayganlaşması sonucu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı.

Yoldan çıkan araç, yolun sağındaki araziye savrularak durabildi. Çarpmanın etkisiyle yol kenarındaki bir ağaç yerinden söküldü. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan kadın sürücüyü ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Trafik ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MUĞLA

