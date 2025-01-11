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Muğla'da Uyuşturucu Operasyonu: 110 Milyon TL Değerinde 22 Kilo LSD Ele Geçirildi

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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde jandarma ekipleri, 110 milyon TL değerinde 22 kilo LSD uyuşturucu maddesi ele geçirirken, bir kişi tutuklandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.F.U., cezaevine gönderildi.

Jandarmadan operasyon: 110 milyon TL değerinde 22 kilo uyuşturucu ele geçirildi

MUĞLA - Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde dünyanın en tehlikeli uyuşturucu maddesi olarak kabul edilen ve piyasa değeri 110 milyon TL olan 22 kilo LSD uyuşturucu madde ele geçirildi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Köyceğiz İlçe Jandarma Komutanlığı ve Ortaca İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Cumhuriyet Savcılığından alınan arama izni sonrası A.F.U.'nun LSD (Liserjik Asit Dietilamid) üretim laboratuvarı olarak kullandığı evinde arama yaptı.

Yapılan aramada 18 adet kavanoz içerisinde 14 bin 400 gram LSD emdirilmiş tohum, 5 adet kavanoz içerisinde 2 bin 600 gram sıvılaştırılmış LSD, 4 adet kavanoz içerisinde 1130 gram olgunlaşmış sihirli mantar, 5 adet kavanoz içerisinde kurutulmaya hazır 3 bin 500 gram sihirli mantar, 25 adet LSD hap, 192 adet LSD emdirilmiş kullanıma hazır A4 kağıt, 32 gram LSD emdirilmiş kurabiye, 6 adet 30x15 cm boyutlarında saklama kaplarının içerisinde 36 kök sihirli mantar, 293 gram LSD emdirilmiş jel, elektrikli gıda kurutma cihazı, 3 adet hassas terazi, 2 adet kapsül dolum cihazı, 2 adet bitki üretim aparatı, 90 adet enjektör, 2 bin adet boş kapsül ele geçirildi.

LSD (Liserjik Asit Dietilamid) üretim laboratuvarı olarak kullanılan evde piyasa değeri 110 milyon TL olan ve Birleşmiş Milletler Psikotrop maddeler sözleşmesine göre dünyanın en tehlikeli uyuşturucu maddelerinden biri olarak kabul edilen halüsinojik, psikedelik ve saykodelik etkilere sahip toplam 22 kilo LSD uyuşturucu madde ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Köyceğiz adliyesine sevk edilen A.F.U. tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Muğla'da Uyuşturucu Operasyonu: 110 Milyon TL Değerinde 22 Kilo LSD Ele Geçirildi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEKİR TOSUN - 3.Sayfa
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