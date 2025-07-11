Muğla'da Uyuşturucu Operasyonları: 5 Tutuklama ve Çok Sayıda Ele Geçirme

Muğla'da Uyuşturucu Operasyonları: 5 Tutuklama ve Çok Sayıda Ele Geçirme
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Muğla İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu madde ticaretine yönelik gerçekleştirdiği operasyonlarda 5 şüpheliyi tutukladı. 17 ayrı operasyonda çeşitli uyuşturucu maddeler ve nakit para ele geçirildi.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 7-10 Temmuz 2025 tarihleri arasında uyuşturucu madde ticaretine ve kullanımına yönelik kapsamlı operasyonlar gerçekleştirdi.

İl genelinde yürütülen 17 ayrı operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 5 şüpheli tutuklandı. Operasyonlar neticesinde 105 gram esrar, 31 gram kokain, 30 gram metamfetamin, 3 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 3 gram skunk, 122 adet sentetik ecza, 6 adet A4 kağıdına emdirilmiş sentetik kannabinoid (bonzai), 5 bin 800 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen nakit para ele geçirildi.

Uyuşturucu ticareti ve kullanımıyla ilgili olarak, 9 şahıs hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak" suçundan, 15 şahıs hakkında ise "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak ve Bulundurmak" suçundan adli işlem başlatıldı. İşlemler sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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