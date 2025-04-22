Van'da katliam gibi kaza: 7 ölü, 12 yaralı

Katliam gibi kaza: 7 ölü, 12 yaralı
Elif Gül'ün evine yapılan baskında kapıyı açan Bilgehan Murat Miniç, CHP'den istifa etti

Fidan Gül'ün kapısını açan isim "Benden buraya kadar" dedi
Günlerdir aranan Gülçiçek, ailesine video gönderdi: Kaçmasam amcam beni oğluna isteyecekti

Günlerdir aranan Gülçiçek video gönderdi! Ailesi bir kez daha yıkıldı
Nevzat Bahtiyar'ın kızının paylaşımı ortalığı karıştırdı, avukatından yalanlama geldi

Babasına dua istedi! Bahtiyar'ın kızından ortalığı karıştıran paylaşım

Muğla'da Uyuşturucu Operasyonları: 42 Operasyon ve 10 Tutuklama

Muğla'da Uyuşturucu Operasyonları: 42 Operasyon ve 10 Tutuklama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Nisan ayında düzenlenen 42 operasyonda uyuşturucu maddelere el koydu. 16 şahsa uyuşturucu ticareti, 35 şahsa kullanma suçlamasıyla işlem yapıldı. 10 kişi tutuklandı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 15-22 Nisan tarihleri arasında Muğla genelinde yapılan Narkotik Suçlarla Mücadele çalışmaları kapsamında uyuşturucu tacirlerine yönelik 42 operasyon düzenledi.

Operasyonlarda, 87,3 gram metamfetamin maddesi, 85 gram esrar maddesi, 34 gram skunk maddesi, 7,3 gram kokain maddesi, 325 adet sentetik ecza, 12 adet A4 kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid maddesi (bonzai), 54 kök kenevir, tabanca, av tüfeği, fişek, hassas terazi, suçtan elde edildiği değerlendirilen 62 bin 950 TL, Bin dolar, 10 Euro para ele geçirilmiştir.

16 şahsa uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan, 35 şahsa uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan, 3 şahsa uyuşturucu murakabesi hakkında kanuna muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.

Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 10 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, 5 şahıs hakkında adli kontrol ve 39 şahıs hakkında adli işlem yapılarak serbest bırakıldı. - MUĞLA

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.