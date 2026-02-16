Jandarmanın uyuşturucu operasyonlarında 2 tutuklama
Muğla İl Jandarma Komutanlığı, 9-15 Şubat tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda 39 narkotik olaya müdahale etti. 39 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, 2 şüpheli tutuklandı. Operasyonlarda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.
Muğla İl Jandarma Komutanlığınca, 9-15 Şubat tarihleri arasında 39 Narkotik olaya müdahale edildi. Operasyonlarda 39 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, 2 şüpheli şahıs tutuklandı. Operasyonlarda, 2 bin 013 gram Skunk esrar, 133 gram kubar esrar, 9 kök kenevir bitkisi, 7 gram Metamfetamin, 4 gram kenevir tohumu, 2 adet sentetik hap, 8 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 19 parça iklimlendirme malzemesi ele geçirildi. - MUĞLA
