Uyuşturucu operasyonlarında 10 tutuklama

Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 24-30 Kasım tarihlerinde Muğla genelinde yapılan uyuşturucu operasyonlarında 10 şahıs çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu tacirlerine yönelik olarak yapılan çalışmalar neticesinde 38 olaya müdahale edildi. Yapılan operasyonlarda, 843 gram esrar, 166 gram skunk, 153 gram kokain, 68 gram bonzai, 6 gram metamfetamin, 127 adet sentetik ecza, ecstasy, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 208 bin 255 TL para ele geçirildi.

Yakalamalar kapsamında; 34 şahsa uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan, 13 şahsa uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan, işlem yapıldı. Gözaltına alınan şahıslardan birisi adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 10 şahıs ise tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - MUĞLA