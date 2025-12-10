Menteşe'de tırın çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Muğla'nın Menteşe ilçesinde tırla motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen T.D. idaresindeki 35 BDT 554 plakalı tır, Hakan Gür'ün (31) kullandığı 48 AVA 765 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletten düşen Gür kafasını kaldırıma vurdu. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen Gür olay yerinde hayatını kaybetti. Gerekli olay yeri çalışmalarının ardından Gür'ün cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA