Muğla'da Trafik Kazası: Yaşlı Kadın Ağır Yaralandı

Güncelleme:
Muğla'nın Menteşe ilçesinde, trafik ışıklarının çalışmaması nedeniyle meydana gelen kazada bir yaşlı kadın ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar ve yaşanan durumla ilgili soruşturma devam ediyor.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde iki aracın karıştığı kazada yaşlı bir vatandaş ağır yaralı olarak Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre Menteşe Atatürk Bulvarı üzerindeki trafik ışıklarının gayrifaal olması nedeniyle 48 NC 308 ve 48 EA 887 plakalı araçlar kavşakta çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vermesi üzerine bölgeye 112 ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaza sonrası 48 EA 887 plakalı araç içinde sıkışan yaşlı kadın 112 ambulans ekipleri tarafından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk eti. Yaşlı kadının durumun ciddi olduğu ve bilincini kapalı olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA

