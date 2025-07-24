Muğla'da Trafik Kazası: Sürücü Şarampole Yuvarlandı

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Damlıboğaz Mahallesi'nde yeni açılan yolda meydana gelen trafik kazasında, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü şarampole yuvarlanırken, kazada bir kişi yaralandı.

Kaza, Damlıboğaz Mahallesi'nde yapımı yeni tamamlanan yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü aracıyla şarampole yuvarlandı. Kazada araç takla atarak durabilirken, sürücü araç içinde sıkıştı. Takla atan araçta sıkışan sürücüyü kurtarmak için çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarılan sürücünün bilincinin açık olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Yaralı, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA